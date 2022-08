Les cours d’eau bruxellois tiennent le choc de la chaleur

Benjamin Thiébaux se veut rassurant. L'expert "cours d'eau" de Bruxelles Environnement constate que les cours d'eau de la région résistent à la chaleur. L'un des meilleurs indicateurs bruxellois reste le Molenbeek. "De par son dénivelé et sa faible zone de captation des eaux de pluie, c'est souvent le premier à sec." Et pour le moment, il ne l'est pas. "Il n'y a pas de risque pour la biodiversité", explique Bruxelles Environnement. "Nous mettons en place une surveillance accrue sur la Woluwe, le Senne et le Molenbeek, mais ça va pour le moment."

Même constat pour les nappes phréatiques : "nous avons eu un printemps chaud, mais l'automne et l'hiver dernier ont bien rechargé les réserves. Le niveau actuel est correct."

Les bactéries sous surveillance

Ce qui inquiète davantage l'expert, ce sont les Cyanobactérie. Ces organismes prolifèrent avec la chaleur et forment des algues qui peuvent être toxiques pour les espèces environnantes. "Pour ce problème, nous surveillons surtout les étangs et le canal qui, vu son faible débit, peut être considéré comme un plan d'eau." Une fois encore : pas d'alerte. "Les pluies de jeudi soir ont fait baisser la température. Mais nous devons être attentifs la semaine prochaine. On annonce plusieurs jours à plus de 30 degrés."

Le canal : rodé en cas de pépin

Les 14 kilomètres de canal qui traversent la région sont aussi bien surveillés pour gérer les fortes chaleurs. "On rationalise les passages des deux écluses en évitant les "fausses bassinées"(vider ou remplir l'écluse sans bateau dedans). Quand on a plusieurs bateaux de plaisance, on essaye aussi de les regrouper en une bassinée," explique Sylvain Godfroid, porte-parole du port de Bruxelles.

“Dans le pire des cas, s'il y a des gros problèmes de niveau, nous avons des pompes pour faire remonter l’eau. Mais c’est très énergivore et pas du tout nécessaire pour le moment.”

Côté navigation, pas de problème. "Les fois ou nous avons dû interrompre le passage des bateaux, c'était surtout lorsqu'il y avait trop d'eau. Je n'ai pas souvenir que nous ayons déjà dû le faire à cause d'un manque d'eau."