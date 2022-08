L’imam Toujgani ne peut plus séjourner en Belgique

L’imam de Molenbeek, Mohamed Toujgani, ne peut plus séjourner en Belgique, mais pourrait aller en cassation.

La saga juridique de Mohamed Toujgani, cet imam qui officie à la mosquée Al Khalil, à Molenbeek - la plus grande mosquée du pays - est proche du dénouement. Et l’homme de nationalité marocaine pourrait bien ne plus avoir l’autorisation de séjourner sur le territoire belge alors qu’il y vivait depuis 1983.

Son recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers pour contester son retrait de permis de séjour a été jugé irrecevable. La décision a été publiée sur le site du Conseil du contentieux des étrangers. Un arrêt a en tout cas été publié à la date du 2 août. Le texte ne mentionne pas l’imam Toujgani, mais les faits évoqués concernent son dossier.

Pas de décision de fond

L e 13 janvier, le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à l'époque Sammy Mahdi (CD&V), annonçait avoir retiré le permis de séjour de l'imam qui ne peut plus accéder au territoire belge pour une période de dix ans. Une décision prise en fait depuis octobre 2021, sur la base d'informations provenant de la Sûreté de l'État qui mentionnait des "signes d'un grave danger pour la sécurité nationale". "Par le passé, nous avons donné trop de marge de manœuvre aux prédicateurs radicaux. Cet homme était probablement le prédicateur le plus influent de Belgique", avançait, en janvier, Sammy Mahdi, pour justifier sa décision.

L’avocat de Mohamed Toujgani avait introduit, fin décembre, un recours. Mais le Conseil du contentieux indique dans son argumentaire que les délais ont été dépassés. En effet, celui-ci doit être déposé dans les trente jours suivant la décision attaquée. Le dossier ayant été transmis le 13 octobre 2021 au demandeur, le recours aurait dû être déposé au plus tard le 12 novembre. Or il a été introduit le 24 décembre, raison pour laquelle le recours est jugé irrecevable. La juridiction ne s’est donc pas prononcée sur le fond du dossier.

Contacté sur l'éventualité d'un pourvoi en cassation, Georges-Henri Beauthier, l'avocat de Mohamed Toujgani, s'explique : "Je dois d'abord discuter avec mon client. Puisque j'ai été informé de tout ceci par la presse. Je n'ai pas reçu cette décision. Alors, oui, il y a un arrêt sur le site du Conseil du contentieux des étrangers et, vraisemblablement, cela concerne mon client. Mais je n'ai pas été officiellement prévenu. Et le Conseil du contentieux des étrangers ne m'a pas habitué à ce que je découvre leurs arrêts par la presse…"

Hassan Iquioussen en France

Le sort de l’imam Toujgani n’est donc peut-être pas encore scellé. Son histoire rappelle celle de l’imam Hassan Iquioussen en France. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la semaine dernière l’expulsion prochaine de ce prédicateur né en France mais de nationalité marocaine, accusé d’avoir tenu des propos antisémites, homophobes et "anti-femmes" lors de prêches ou de conférences, tenus il y a près de 20 ans pour certains.

Ce vendredi, la justice administrative a suspendu en urgence l’expulsion vers le Maroc, estimant qu’elle porterait une "atteinte disproportionnée" à sa "vie privée et familiale", une décision dont le ministère de l’Intérieur a immédiatement annoncé faire appel.