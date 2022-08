Un tour du monde sur vélo en bois : le pari fou du jeune Giorgio, qui quitte Bruxelles ce dimanche

Giorgio Fouarge partait ce dimanche pour 8 mois de vélo à travers le globe... Près de 30 000 kilomètres sur un vélo en bois, et pour la bonne cause !

Le doux bruit du dérailleur s’arrête sous l’arche du Cinquantenaire, où un groupe de supporters attend Giorgio Fouarge, 23 ans. Le jeune Bruxellois démarrait ce dimanche matin pour un tour du monde à vélo, ni plus, ni moins.

Première destination : Aix-la-Chapelle, où il passera sa première nuit. Et puis… Istanbul, Téhéran, Delhi, Ho Chi Min, Perth, Sydney, Auckland, Lima, Buenos Aires, Lisbon, Paris avant de regagner la capitale belge, d’ici huit mois. Et à raison de 150 kilomètres par jour en moyenne, “en fonction des jambes, du moral et du vent”, mieux vaut avoir de solides cuisses ! Pour ça, Giorgio s’entraîne intensivement depuis cinq à six mois, “j’ai également mangé un peu plus pour faire des réserves”.

Voyager aussi pour la bonne cause

Et puis, sur son vélo, giorgio ne pédalera pas vraiment seul. S’il a invité quelques copains et son frère à faire quelques jours avec lui au long du parcours, le jeune homme profitera de ce projet pour lever des fonds pour lutter contre les maladies cardiaques infantiles. L’objectif : lever 30 000 euros pour l’association “Mécénat Chirurgie Cardiaque”, ce qui pourrait permettre de changer la vie de trois enfants souffrants.

Un vélo en bois, tout aussi performant

Et comme si l’expérience n’était pas assez cocasse, Giorgio roulera ces 27 000 kilomètres sur un vélo… en bois, une première mondiale. “C’est du noyer, il vient de la forêt de Soignes ! Comme je vais faire un long voyage, il me fallait un vélo confortable, et le noyer absorbe les chocs, détaille le cycliste. Et puis, c’est aussi un moyen de montrer qu’on peut faire un voyage écologique de la conception à la réalisation”.

À la réalisation, son pote, Simon, est l’ingénieur mais aussi le constructeur du projet, avec deux autres amis. Pour l’instant, 16 exemplaires sont sortis de l’atelier. “On a commencé la production en janvier. Ils sont produits à Limal. Chaque vélo est fait à la demande du client. On a du bois de noyer qui vient de Florennes et du Frênes, qui vient de la forêt de Soignes.” Niveau budget, les prix commencent à 4 500 euros pour un vélo totalement personnalisable, et tout aussi performant que les cadres classiques.

Dans son sac, Giorgio a emporté un harmonica, en espérant qu’il lui serve au milieu du désert australien…