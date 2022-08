Cambriolage à Grimbergen : le parquet demande 15 mois de prison

Le parquet a demandé ce lundi une peine de 15 mois de prison pour un homme de 32 ans, surpris en train de cambrioler une maison à Grimbergen. Selon le suspect, il avait commis ces actes sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Son avocat a plaidé pour une suspension du prononcé.

L'homme s'était introduit par effraction dans une maison de Grimbergen le 15 mai. Il a d'abord forcé la serrure d'une porte de derrière avec un couteau de poche, puis a utilisé une pelle pour ouvrir une autre porte. Des caméras de surveillance ont enregistré chacun de ses mouvements. L'homme a réussi à entrer dans la maison, mais avant même qu'il ait pu la fouiller, la police était là pour l'arrêter.

Le procureur a requis une peine de 15 mois de prison pour le trentenaire, mais son avocat a plaidé pour une certaine clémence.

"Il s'agit d'un réfugié palestinien qui est en Belgique depuis huit ans et qui n'a jamais fait preuve de mauvaise volonté", a-t-il déclaré. "Il était sous l'influence de l'alcool et de l'ecstasy lorsqu'il a commis ces actes. Il cherchait un endroit pour dormir et pensait que c'était une maison vide. Il souffre d'une forme grave de diabète et a des problèmes psychiatriques, pour lesquels il a besoin de soins. Je demande une suspension, ou une peine de prison avec sursis."

Jugement attendu pour le 10 août.