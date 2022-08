Le Perpetuum Mobile Festival mettra les arts du mouvement à l'honneur du 12 au 28 août

La troisième édition du Perpetuum Mobile Festival se déroula du 12 au 28 août au centre culturel Bruegel à Bruxelles. À cette occasion, le collectif bruxellois The Dancing Society invitera le public à expérimenter et à découvrir les arts du mouvement.

Des artistes et danseurs belges et internationaux seront à l'affiche de ce festival pluridisciplinaire qui proposera de nombreuses représentations, aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Le coup d'envoi a lieu le 12 août avec l'exposition Movic Statics et la clôture le 28 août avec un concert des Po'Boys.

Le Perpetuum Mobile accueillera, entre autres, un bal, une soirée cinéma avec des courts métrages sur la danse, des rencontres avec les artistes, une conférence sur les fondements de la danse ou encore une performance immersive interrogeant le monde contemporain. Des ateliers de danse et des jam-sessions permettront également aux visiteurs de participer activement à l'événement.

"Le Perpetuum Mobile est un lieu de rencontre artistique, intellectuel et humain. C'est un espace-temps flottant où les identités s'effritent, où l'art dialogue et où l'imaginaire se libère. C'est un endroit où tout devient possible", explique Maya Balam Meyong, cofondatrice du festival.