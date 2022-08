Des travaux de rénovation menés à Brussels Airport, pas d'impact sur le trafic

Des travaux de rénovation des voies de circulation menant les avions aux pistes de décollage et d'atterrissage de Brussels Airport seront menés à partir de mardi, et ce jusque fin octobre. Il n'y aura d'impact sur le trafic aérien.

Entre la mi-août et la fin octobre 2022, les voies de circulation INN/OUT 7/8, F3 et Y seront partiellement démolies et reconstruites, selon un communiqué de l'aéroport.

Pareils travaux de rénovation sont nécessaires tous les quinze ans pour assurer la sécurité des passagers et des opérations.

La planification des chantiers a été conçue afin d'éviter tout impact sur l'organisation des décollages et atterrissages à l'aéroport, appelée PRS ( Preferential Runway System) dans le jargon.

Au total, c'est une surface de 125.000 m² qui va être rénovée, notamment par le placement d'un nouveau revêtement d'asphalte, l'installation d'un nouveau système d'égouttage, et la rénovation de la signalisation de nuit (placement de lampes LED et remplacement de quelque 240 km de câbles).