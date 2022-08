Finale des Masters de Beach-Volley ce week-end, place de la Monnaie, "un sport mondial" et accessible à tous

Ce sont des mastodontes qui culminent rarement en-dessous du mètre nonante. Et le sable chaud qui recouvre la place de la Monnaie pour le week-end ne les empêche pas de s'élever (largement) au-dessus du filet placé à 2 mètres 43 (2 mètres 24 pour les femmes) pour smasher fort, ni de se coucher vite sur le sol. Un spectacle que les amateurs de beach-volley où les passants pourront admirer, et auquel ils pourront également participer, sur la place De Brouckère.

"Il y a différentes manches dans toute la Belgique tout au long de l'année. Mais symboliquement, pour nous, c'était très important d'être au centre de Bruxelles, confie Geert De Dobbeleir, membre de la direction de la confédération européenne de volley-ball. Le beach-volley est un sport très urbain, mais c'est aussi un sport mondial, on y joue partout sur la planète. Et beaucoup de membres sont des femmes, 70 à 75%, c'est le plus grand sport féminin !" Et d'ajouter que la valorisation, les primes et la médiatisation sont ici égale en fonction des genres. Et si 24 équipes masculines sont pour l'heure inscrites à la phase finale des Masters pour 16 équipes féminines, De Dobbeleir, l'assure, "c'est en train de s'équilibrer".

Cohésion sociale

Mais le beach-volley comporte également tout un volley très convivial, accessible et amusant. C'est pourquoi les Bruxellois, et les autres visiteurs, pourront s'essayer à ce sport exigeant et passionnant grâce à divers ateliers et initiations, notamment sur d'autres terrains installés sur la place de la Bourse et devant le bâtiment administratif de la Ville, Boulevard Anspach. Partisan de l'idée que le sport est indéniablement vecteur de cohésion sociale, l'échevin des Sports, Benoît Hellings (Ecolo), se réjouit, "l'ambiance est super sympa sur le piétonnier et sur la Place de la Monnaie. Les meilleurs joueurs vont initier à ce sport fun les milliers de Bruxellois qui vont passer par là pendant les deux jours".

Les Masters se clôtureront dimanche à 20 heures. Pour retrouver l'horaire des matchs ou des animations, rendez-vous ici.