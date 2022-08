Bruxelles : une soirée spéciale "Téléchat" au cinéma Palace

Le 1er septembre prochain à 19h aura lieu au cinéma Palace de Bruxelles une "soirée spéciale" consacrée à Téléchat, cette "série culte des années 80". Vous souvenez-vous de ces mini-épisodes mettant en scène d'absurdes marionnettes imitant un journal télévisé : Groucha le chat-journaliste, et Lola l'autruche-présentatrice ? Au total, 234 épisodes de cet Ovni télévisuel ont été diffusés sur la RTBF… avant de sombrer dans l'oubli des jeunes générations.

Une projection de deux heures aura lieu au Palace avec différents épisodes, des scènes de coulisses… "et un court-métrage de fans inédit". Des acteurs de l'époque seront présents à l'événement pour une séance de questions-réponses. La projection est organisée dans le cadre du programme "Be Curious" du cinéma Palace, visant à valoriser des œuvres belges. Alors, "Chalut, et à demain, si on veut bien".

Informations et réservation: https://www.cinema-palace.be/fr/evenements/be-curious-telechat#