Toret, le glacier original d'Auderghem, vient de recevoir la certification artisan

Grâce à ses glaces travaillées à froid et non pasteurisées, Toret vient de recevoir la certification artisan.

Un petit triangle frais, très frais, fait le bonheur des petits et grands à Auderghem. Ce sont les glaces de Lazari et Mario, les deux hommes se sont rencontrés dans le monde du spectacle, avant d'ouvrir, il y a un an jour pour jour le glacier "Toret" au beau milieu de la chaussée de Wavre. "Nous sommes les seuls à travailler comme ça à Bruxelles, lance fièrement Lazari. On ne turbine pas nos glaces, elles ne sont donc pas pasteurisées. Pas de turbine, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de glaçon, et pas d'air, ce qui donne une texture particulière." De fait, ces glaces à croquer aux goûts raffinés valent le détour ! "Le plus difficile, c'est le dosage des goût, pour notre glace à la pêche-rose, on a fait au moins trois versions différentes."

Un vélo pour rappeler le bon temps

Outre le magasin, Mario et Lazari sillonnent également les rues d'Auderghem et des environs sur un tricycle électrique. Exit la vieille camionnette, donc, mais la musique aux carillons, elle, est toujours là. "On a préféré un tricycle pour le côté écologique d'abord, mais aussi pour rappeler l'ancien temps, ça évoque beaucoup de souvenirs. C'est un vrai aimant à sourires." Pas étonnant, puisque les glaciers se rendent à la sortie des écoles, dans des homes (où ils rencontrent un franc succès systématique), mais aussi dans les mariages ou dans les évènements privés.

Dans leur comptoir ou dans leur cargo, des goûts travaillés, sortis directement de leur tête. Pamplemousse-basilic, pêche-rose, mojito (sans alcool) pour les bases fruitées, Oreo, gianduja ou caramel beurre salé pour les bases au lait, du lait belge, bien sûr ! "On utilise le minimum syndical en termes de sucre, aussi. On utilise des vrais fruits, on est super exigeants en termes de sucre. Pour un sorbet, il faut compter 15 à 26% de sucre", parfois moins même, grâce à la sucrosité naturelle. L'automne et l'hiver laissent place à d'autres surprises, comme des glaces au potimarron, à la châtaigne, ou des gaufrettes sur bâton. On attendrait presque le retour du gros temps pour y goûter.

Le résultat final donne une glace à la texture différente, plus légère et plus fine, que les glaces traditionnelles. "On est pas vraiment en concurrence avec les glaciers traditionnels, d'ailleurs, ce n'est pas la même chose."Pour l'anecdote, Toret, c'est le nom de ces petites fontaines d'eau potable de Turien, d'où vient Mario. Les deux compères sont à retrouver tous les vendredis sur les marché des archiducs à Boitsfort, ou au prochain Brussels Food Festival. Ce dimanche le magasin fête ses un an.