“Venez danser avec nous” : trois ex-colocs saint-gilloises lancent la 3e édition de leur festival Perpetuum Mobile

Deux danseuses, une architecte et surtout une belle amitié, il n'en fallait pas moins pour Perpetuum Mobile voit le jour.



Le festival dédié à la danse et au mouvement ouvre ses portes au centre culturel Bruegel pour sa troisième édition. La programmation 2020 a été postposée et quelques nouveaux ajouts ont été faits pour vous proposer un tour d'horizon et de rencontres internationales autour de la danse.





©Ennio Cameriere





Le Perpetuum Mobile Festival, c'est l'idée de Fanny, architecte, de Maya et de Marie Lou, toutes deux danseuses. Les deux premières sont amies depuis leur secondaire, à Mons. La dernière a rencontré Maya en studio. S'ensuivent une coloc à Saint-Gilles et une volonté de mettre en lumière leurs amis.

La rencontre avec l'ancienne directrice du centre Bruegel "sans même savoir que c'était elle," a été décisive. Depuis, c'est carte blanche pour les trois amies.



Au programme, concert, conférences, une expo gratuite, performances et évidemment des cours de danse ou les artistes professionnels venus des quatre coins du monde (Amérique, France, Japon, Hongrie …) côtoient les amateurs.

©Ennio Cameriere

Pour les connaisseurs, méthode Graham et méthode Horton y sont proposées, mais aussi des cours moins axé sur la danse pure comme du Yoga. Certains sont même donnés sur fond de musique live. Pour y participer, il suffit de se présenter au centre, mais les co-créatrices préfèrent quand même recevoir un petit mail de réservation (perpetuummobilefestival@gmail.com)

Des les animations gratuites et jam-sessions seront organisées sur le parvis du centre culturel, à deux pas de la place du jeu de balle

. “On a voulu laisser cet espace assez libre et ne pas planifier des activités très cadrées devant le centre pour laisser un maximum de place à la rencontre."

©Ennio Cameriere





Vous pourrez justement rencontrer les trois co-créatrices et leurs amies artistes au Perpetuum Mobile jusqu’au 28 août, véritable ode au mouvement perpétuel qu’il soit musical, dansé, graphique ou simplement discuter.