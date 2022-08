Au milieu du quartier "Chicago", un frigo solidaire "pour et par le collectif"

Dans le centre bruxellois, derrière le Petit Château, le quartier Chicago dresse un portrait contrasté d'une communauté paupérisée (le revenu imposable moyen y dépassait de peu les 13 000 euros annuels en 2015, selon l'Ibsa), mais soudée et solidaire. La dernière preuve en date, un frigo solidaire installé au milieu de la rue du canal, où chacun y dépose selon moyens, et s'y sert selon ses besoins. "Le frigo solidaire est un projet qui tenait à coeur Chicago Back depuis très longtemps", explique Yasmina Ben Hammou, coordinatrice au sein de Chicago Back, une ASBL composée par les habitants du quartier œuvrant à une redistribution alimentaire plus juste. "On fait des colis alimentaires, des maraudes sept jours sur sept. On a profité de cette période de deux semaines de vacances pour fabriquer l'emplacement du frigo, qui a été fait par un bénévole."

La solidarité, un vecteur social

Mais outre le simple (mais beau) geste solidaire, cette initiative citoyenne se veut d'aller plus loin. "On voulait impliquer tout le quartier, toute personne désireuse d'aider", complète Yasmina Ben Hammou. "C'est pour ça qu'il a été placé dans un espace public, accessible à tous, pour que Mr et Mme tout le monde, le voisin, la voisine, un jeune, ou une autre personne qui aimerait partager soit son repas soit ses courses. Ce frigo est un peu une centrale reliant toutes les personnes qui souhaitent mener une action. Ce projet ne peut exister que pour et par le collectif. "

Pour celles et ceux qui ont les moyens, ou qui sont dans le besoin, Chicago Back invite tout le monde à (s'y) fournir. "Il n'y a pas de discrimination, pas de condition" pour y accéder. Le dispositif solidaire se trouve à hauteur du numéro 45 de la rue du Canal.