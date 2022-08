Plus de 600 personnes au Bal des Seniors : "un moment pour se retrouver"

1, 2, 3 et 4. Une petite initiation pour les néophytes… Le bal est ouvert. Pour cette nouvelle édition du Bal des séniors, la ville de Bruxelles a choisi le Vaux-Hall. "C'est un lieu idyllique," s'enthousiasme Jeanine P. "Le P est important, il y a plusieurs Jeanine ici". Et pour cause, 628 personnes avaient réservé leur place pour ce lundi après-midi et les portes étaient ouvertes même sans réservation.



©Ennio Cameriere

Au programme : le groupe Étoile Musette dont le nom suffit à deviner le style, Jo Davidson, sosie et chanteur interprète de Johnny Hallyday et le DJ David Sound. De quoi ravir ceux qui avaient fait le déplacement depuis les homes et maison de quartier de la commune comme Jeanine, Simone et Marie-Louise. "Ça tombe bien, c'est pour ma fête" s'amuse cette dernière. Le trio, accompagné de leurs amies de la maison de quartier Mellery, est venu en taxi "pris en charge par la ville. On vient presque tous les ans pour l'ambiance." Impossible de parler à Marie-Louise, (Malou pour les intimes), plus d'une minute sans qu'une amie à elle ne la salue. "Même sans danser, c'est un moment pour se retrouver".



Retrouvailles aussi pour Jo Davidson. Ucclois d’origine, il n’était pas revenu jouer à Bruxelles depuis des années.

©Ennio Cameriere

Sosie de Johnny depuis 20 ans, il a adapté son répertoire au public. "Le but, c'est surtout de leur rappeler de bon souvenir. Donc j'ai pris des chansons de leur génération. Il y aura quand même quelques surprises. Ça déménage toujours quand on fait du Johnny."



André, Jo' et Rosita eux sont venus pour danser. D'ailleurs, ils étaient déjà sur la piste pendant les balances. "Dès qu'on a vu "Danse," on a réservé. Mais la piste est en béton heureusement que l'on n'a pas pris nos chaussures de danse." Les trois amies et partenaires de danse s'inquiètent de l'avenir de la danse de salon à Bruxelles. "Si l'on veut danser, on est obligé de sortir de la région. Il n'y a plus rien pour nous."

©Ennio Cameriere

André regrette l'époque des thés dansants et des boîtes de nuit qui faisait des horaires en après-midi pour les plus âgés. "Les soirées jusqu'à minuit, ce n'est plus de notre âge". Alors il rentabilise le déplacement en profitant de chaque instant de musique au Vaux-Hall.