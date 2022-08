Tentative de vol avec effraction à Saint-Josse : deux individus privés de liberté

Ce mercredi 17 août, deux individus ont été arrêtés dans la commune de Saint-Josse pour tentative de vol avec effraction. "Alertés suite à des agissements suspects dans une habitation de la rue Botanique", les services de la police Bruxelles-Nord sont intervenus vers midi. "En arrivant sur place, les patrouilleurs ont constaté qu'une vitre d'une des habitations avait été brisée", indique la zone dans un communiqué.

"Une intervention du Laboratoire de la Police Technique et Scientifique a été demandée pour procéder aux prélèvements et aux constatations d’usage et les images à disposition des services de Police ont été rapidement analysées. Ces images ont permis de distinguer 2 individus brisant une fenêtre et un signalement précis de ces 2 personnes aux services de la Zone PolBruNo en patrouille a pu être effectué."

Les deux suspects ont ensuite été interpellés, privés de liberté, auditionnés et mis à la disposition du parquet.