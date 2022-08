Une dame de 100 ans agressée à Schaerbeek : "À plusieurs reprises, l’auteur a poussé au sol la centenaire et l’a menacée de mort"

L'agression a eu lieu le 16 juillet dernier, entre 19h et 20h15. Une dame de 100 ans, qui rentrait à son domicile boulevard Lambermont à Schaerbeek, a été victime d'un vol avec violences. "A plusieurs reprises, l'auteur a poussé au sol la centenaire et l'a menacée de mort. Il a fouillé l'habitation et a emporté de nombreux bijoux", indique la police fédérale.

La police a dès lors lancé un avis de recherche pour retrouver l'individu. "L'auteur s'exprime en français et est âgé d'une trentaine d'années. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence athlétique. Au moment des faits, il portait un pantalon gris et un T-shirt bleu à longues manches."

Un portrait-robot a été dressé.

©Police fédérale

Les personnes ayant des informations sur l’agressionsont invitées à prendre contact avec les services de police.