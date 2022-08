Caroline Geskens prend la direction du Centre culturel d'Auderghem : "je suis impressionnée par la fidélité du public"

Le journalisme est un beau métier pour autant qu'on puisse en sortir. Après plusieurs décennies à faire virevolter sa plume dans plusieurs rédactions (dont La Dernière Heure-Les Sports), Caroline Geskens, Auderghemoise depuis (quasi) toujours, succède à André Baccichet, parti à la retraite, à la tête du Centre culturel d'Auderghem. Rencontre avec une passionnée de spectacles, d'humour et de découvertes.

Diriger un théâtre, elle connaît. Durant huit ans, elle a tenu à bout de bras l'Antidote, une salle de 120 places à Marseille. Aujourd'hui, dès le 10 septembre avec le premier spectacle de la saison L'Envers du décor de la Comédie de Bruxelles, ce n'est pas une, mais deux salles qu'elle va gérer. Avec une programmation 2022-2023 déjà établie.

"Nous allons travailler dans la continuité. Notamment avec la locomotive qu’est Paris Théâtre depuis 1969, dit-elle. Des pièces jouées dans la capitale française qui s’installent pour six jours. Les comédiennes et comédiens aiment venir. Primo, cela leur permet de se poser durant quelques jours au cœur d’une tournée. Secundo, ils et elles apprécient la qualité du rapport scène/public."

Le programme de la saison a, comme chaque année, de la gueule comme on dit. Berléand, Arditi, Vadim, Arestrup, etc. Que du beau monde.

À côté de ces têtes d’affiche, le CCA accueille de multiples spectacles, surtout théâtraux. Caroline débarque, avec dans ses bagages, des idées, des envies, des propositions.

"J'entame déjà la préparation de la saison 2023-2024. Année durant laquelle le centre soufflera ses 55 bougies. J'aimerais pour l'occasion marquer le coup avec une très grosse saison. Peut-être même une double saison à la fois Paris Théâtre et des découvertes (NldR : durant sa carrière de journaliste, elle a couvert le monde du spectacle et a soutenu de nombreux artistes). Je souhaite diversifier l'offre notamment en amenant davantage d'humour, de musique, de magie, de spectacles pour enfants…"

Tout en respectant une enveloppe budgétaire serrée ("il faut être imaginatif", dit-elle) car les spectacles réclament des investissements et qu'il y a une volonté farouche de ne pas toucher aux prix.

"Je suis impressionnée par la fidélité du public. 95 % des abonnements sont renouvelés. Une vraie preuve de confiance sur laquelle nous pouvons thésauriser."

Le CCA, ce n’est pas une multinationale. Six personnes auxquelles vient se greffer Dorothée, une habilleuse bénévole fan de spectacles. Comme dans la plupart des théâtres de Bruxelles, le public doit se rajeunir.

"À Auderghem, j’ai remarqué de plus en plus de quadras et de quinquas. Il n’y a pas de miracle pour attirer les jeunes dans les salles : la promotion via les réseaux sociaux que nous allons continuer à améliorer et la programmation. L’humour et la musique constituent de bons axes d’entrée."

La deuxième salle, dite du foyer, compte une centaine de places. Outre des spectacles de découvertes de jeunes talents, elle sert également, cela se sait moins, de résidence pour des artistes qui répètent. Jef Panacloc s’y est exercé avec sa marionnette Jean-Marc avant son premier spectacle tandis que Typh Barrow y a fait ses gammes avant Forest National.

Jean-Marc Ghéraille