Des demandeurs d'asile ont pu prendre une douche dans une piscine bruxelloise

Des demandeurs d'asile forcés de dormir en rue près du Petit-Château ont pu prendre samedi une douche dans le complexe de la piscine bruxelloise des Marolles, à l'initiative de l'organisation Vriendschap Zonder Grenzen. Certains demandeurs d'asile dorment en rue depuis plusieurs jours voire semaines. Leur hygiène de base se détériore et certains souffrent de problèmes cutanés. Les bénévoles de Vriendschap Zonder Grenzen ont rassemblé plusieurs groupes de demandeurs d'asile au Petit-Château et les ont escortés jusqu'à la piscine du centre des Marolles. Une équipe de la Croix-Rouge y était présente pour soigner les blessures et permettre à ces personnes de prendre une douche.

"Cela fera du bien sur le moment, mais si ces problèmes ne sont pas soignés sur le long terme, ils reviendront", a commenté Loïc Fraiture de Vriendschap Zonder Grenzen. "C'est une action citoyenne: en tant que citoyens, nous faisons le travail du gouvernement", a-t-il estimé.

De son côté, la secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V) a souligné qu'il s'agissait d'une action conjointe des bénévoles, de la ville de Bruxelles et de Fedasil, qui a financé l'opération. "C'est une initiative supplémentaire, à côté des autres possibilités proposées par Fedasil pour que ces demandeurs d'asile puissent prendre une douche", a expliqué une porte-parole de la secrétaire d'Etat.

Sur le terrain, différents collectifs citoyens et organisations de soutien sont présents quotidiennement aux abords du Petit-Château pour distribuer du café, du thé ou des repas. Ils constatent une détérioration de la santé des demandeurs d'asile.