Un premier festival de hip-hop à Berchem-Sainte-Agathe

3 raisons de mettre le premier StrEat Fest au menu de votre week-end à Bruxelles

Hybride entre festival gastronomique et musical, le premier StrEat Fest branche ses fourneaux à Tour & Taxis du 12 au 15 mai 2022. On y annonce quelques VIP des becs de gaz et du micro. La DH vous glisse 3 raisons de vous en lécher les babines.