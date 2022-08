Accueil Régions Bruxelles Un peu plus de 700 000 visiteurs : la 141e Foire du Midi légèrement plombée par la canicule La plus grande foire du pays ferme boutique ce soir, après cinq semaines d'un bon cru, "sans être exceptionnel". M. L. ©FLEMAL JEAN-LUC

Un peu plus de 700 000 visiteurs. Le décompte exact de la fréquentation de la Foire du Midi n'est pas encore terminé mais l'on sait déjà que la fréquentation n'atteindra pas les records d'avant crise Covid : plus de 900 000 visiteurs à l'époque. "C'est une bonne édition, sans être une année exceptionnelle non plus", constate l'échevin en charge du Commerce Fabian Maingain (Defi), qui dresse un premier bilan pour La DH...