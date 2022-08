La police cherche Joaquim, disparu lundi de sa maison de repos Les Jardins de la Mémoire

Le lundi 22 août 2022 vers 17h, Joaquim Pereira Antunes Silva, un homme âgé de 66 ans, a quitté la maison de repos Les Jardins de la Mémoire situé route de Lennik à Anderlecht. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Joaquim mesure environ 1m70 et est de corpulence mince. Il a les cheveux gris dégarnis.

Au moment de sa disparition, il était vêtu d’une chemise bleue, d’un pantalon foncé et de chaussures foncées. Il peut paraître confus et désorienté.

©DR

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu. Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.