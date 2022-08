Le mythique estaminet La Fleur en Papier Doré est en faillite

L'un des plus célèbres estaminets de la capitale a trop souffert de la crise Covid, de la guerre en Ukraine et des coups fixes en forte hausse.

Le plus célèbre des estaminets bruxellois La Fleur en Papier Doré, situé rue des Alexiens dans le centre de Bruxelles, est en faillite. Seize après avoir repris ce bistrot typique, les fondateurs ont décidé de jeter l'éponge. Le tribunal du commerce de Bruxelles a acté la faillite. Ceci malgré une collecte de fonds et des dons récoltés pour un montant de 16 000 euros.

Crise Covid, guerre en Ukraine mais aussi et surtout des frais fixes très élevés ont eu raison de ce bistrot qui a accueilli à l'époque de nombreux artistes, dont surréalistes belges, Magritte en tête. "Une aventure commencée il y a seize ans dans cet important café bruxellois à forte vocation culturelle touche à sa fin", a déclaré le repreneur du bistrot Arnout Wouters à nos confrères de Bruzz. "Les gens viennent moins dans les cafés. Tout devient plus cher et puis une pinte au café n'est plus une priorité."

Avis aux repreneurs...