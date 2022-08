Un cadavre retrouvé dans un véhicule à Ganshoren

Le refuge Help Animals de plus en plus confronté au syndrome de Noé : "ces animaux ont besoin de nous"

Le refuge présent à Anderlecht et Braine-le-Château forme désormais ses soigneurs à la gestion de cette maladie. Une Bruxelloise témoigne de la "souffrance psychologique et physique" de sa maman, souffrant du syndrome de Noé.