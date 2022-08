Une "ferme écologique partagée" bientôt implantée à Neerpede

Une ferme partagée verra bientôt le jour dans le quartier de Neerpede à Anderlecht. Le coup d'envoi de la rénovation de la ferme du Chaudron a été donné cette semaine, a annoncé mardi Bruxelles-Environnement par voie de communiqué. Cette infrastructure sera destinée aux agriculteurs locaux et au public. Soutenu par des fonds européens et régionaux, ce projet a pour ambition de développer en région bruxelloise des systèmes alimentaires durables.

Dix-huit mois de travaux sont prévus pour réaménager ce site de 4.900 mètres carrés. La ferme existante et la maison attenante seront transformées en une infrastructure collective destinée aux producteurs professionnels et aux citoyens.

Le site comprendra un espace de transformation et de conditionnement des fruits et légumes, un potager et un verger, un espace dédié à la petite restauration et également une agora en plein air accessible au public, détaille Bruxelles-Environnement. Outre la production et la transformation de produits locaux, un logement pour un gardien, une salle polyvalente, un poulailler, un kiosque ainsi que des espaces de stockage seront construits sur le site de la ferme.

©©51N4E

Ce projet se veut écologique avec des matériaux de construction ayant un faible impact environnemental, une gestion de l'eau raisonnée et des panneaux solaires sur les toitures, poursuit Bruxelles-Environnement. Le coût des travaux est estimé à 3.049.958 euros par Bruxelles-Environnement qui finance en partie le projet. Le Fonds européen de développement régional (Feder) le subsidie à hauteur de 1.613.060 euros.

La rénovation de la ferme du Chaudon s'inscrit dans le projet BoerenBruxselPaysans, soutenu par le Feder et dont le but est de susciter la transition de la Région de Bruxelles-Capitale vers des systèmes alimentaires durables.

Des marchés et des animations seront organisés sur le site afin de sensibiliser le public à l'alimentation durable, locale, bio et en circuit court.

©©51N4E