Woluwe-Saint-Pierre cherche des marchands pour son nouveau marché place des Maïeurs

Dès le 22 septembre prochain, la commune de Woluwe-Saint-Pierre ouvrira un nouveau marché. Il se tiendra sur la place des Maïeurs chaque mercredi de 15h à 21h30. La commune est à la recherche de maraîchers.

Ce marché ne sera pas 100% bio mais la commune entend "favoriser la qualité alimentaire par l'agriculture bio, locale et de saison", explique-t-elle dans sa charte. Ce nouveau marché a par ailleurs l'ambition d'être zéro déchet, tant dans sa gestion que dans l'offre proposée aux consommateurs. Ainsi, les produits tels quela vaisselle à usage unique (gobelets, assiettes, couverts, etc.), les sacs plastiques, les légumes/fruits préemballés et les boissons en bouteilles non-consignées et canettes sont interdits.

Intéressés ? prenez contact avec le service Vie Economique locale de la commune viaeconomie@woluwe1150.beou au 02/773.07.84. Infos sur le site web de la commune.