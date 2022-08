Crack, proxénétisme, coups de couteau, bagarres : le quartier Alhambra connaît un regain de violence soudain

Trois incidents graves ont réveillé la vigilance des habitants du quartier Alhambra situé entre Rogier et le théâtre flamand, en plein cœur de Bruxelles, ces derniers jours. Ils sont tous liés à la consommation de drogue, à la prostitution et, assurent les riverains, à deux squats remplis de drogués.

Hier vers 17h30, une personne a été poignardée rue de Laeken, à hauteur de la porte d'Anvers. Le matin même, la police était déjà intervenue à niveau de la toute nouvelle friterie. La veille, une grosse bagarre impliquait un SDF toxicomane et une prostituée du quartier, qui sera sa copine. "Ce couple est très connu dans le quartier, il pose beaucoup de problèmes, se dispute tout le temps. Mais là, trois hommes l'ont plaqué à terre et l'ont battu. On ne sait pas trop pourquoi", explique Jan Leerman, du comité de quartier Alhambra.

Enfin, toujours lundi mais en soirée, plusieurs jeunes toxicomanes se sont battus à coups de panneaux de signalisation, de bâtons, de pavés, etc. "C'est de nouveau rue de Laeken. Une femme a été frappée dans le dos avec un panneau, c'était très violent." Toutes ces scènes ont été filmées puis envoyées à la police, qui mène l'enquête. Les habitants constatent un regain de violence et de consommation de crack en rue depuis quelques semaines. "On voit de nouveaux visages. On sait que de nombreux drogués campent dans le parc Maximilien (juste de l'autre côté de la petite ceinture, à hauteur de la station Yser, NDLR). C'est peut-être lié au Petit Château aussi. On sait que des demandeurs d'asile se droguent dans le quartier."

Présence policière renforcée

C'est aussi et surtout lié à la réouverture de deux squats, deux bâtiments laissés à l'abandon depuis des années par leurs propriétaires. L'un situé rue des Commerçants. Le bâtiment appartient à un promoteur immobilier "qui fait de la spéculation". "Le bien est abandonné depuis des années. La police a déjà mis des scellés mais là, les toxicomanes ont réussi à rouvrir une porte". L'autre se trouve un peu plus haut, au coin rue des Commerçants/boulevard d'Anvers. "Ce bien appartient à un Monsieur âgé de 80 ans qui ne semble pas vouloir rénover son bien", constate Jan Leerman, qui assure que la vie quotidienne devient très compliquée dans le quartier depuis quelques semaines.

La police est évidemment consciente de la recrudescence de faits de violence dans ce quartier touché par la prostitution depuis plus de vingt ans et la drogue depuis 2017. "La police sera présente en nombre ces prochains jours", assure-t-on à la Ville. "Ces faits sont interpellants. Nous restons très attentifs à la situation dans le quartier." Quant aux deux squats, la police étudie la possibilité d'y remettre les scellés.

Ces toxicomanes échappent pour l'instant aux associations de prise en charge. Ce n'est pas faute d'envoyer des équipes sur le terrain. "Nous avons répercuté ces incidents à nos équipes de terrain", explique de son côté le porte-parole de l'ASBL Transit Bruno Valkeneers, en charge de l'accueil et de l'hébergement de toxicomanes et à la gestion du centre de consommation Gate, près de la Gare du Midi.

La salle de consommation répond à une vraie demande

"Même si le quartier Alhambra est assez loin de la salle de consommation, certaines personnes sont très difficiles à approcher. Malheureusement, on ne pourra jamais couvrir l'ensemble de la population consommatrice de drogues en même temps." Les habitants du quartier Alhambra attendent avec impatience l'autre salle de consommation, prévue bien plus près - le long du canal, sur l'avenue du Port. Le succès du Gate - près de 700 visites, plus de 120 personnes inscrites, montre que ce type de structure répond à une vraie demande de la part des toxicomanes.

Une enquête qualitative - "en cours donc sans valeur scientifique" - montre néanmoins que les usagers du Gate y apprécient l'interaction sociale, la sécurité par rapport aux autres usagers, la violence en rue mais aussi par rapport à leur consommation, dans un cadre hygiénique.