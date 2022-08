La Librairie Clovis, à Etterbeek, va fermer ses portes : "tout cumulé, je n’arrive plus à suivre"

Alors que la rentrée arrive à grands pas, les papeteries sont pleines de fournitures pour accompagner les étudiants de tout âge lors de leur année scolaire. La Librairie Clovis, à Etterbeek, fait partie de celles-là. Pour Artur Tichoniuk, le gérant, la ruée vers les produits n'est pas encore arrivée : "Il y a toujours des gens qui s'y prennent en avance, et d'autres au dernier moment. Pour l'instant, je n'ai toujours pas eu de rush. En général, les gens viennent beaucoup à partir de la toute fin du mois, et cela peut aller jusqu'au 15 septembre."

Pourtant, derrière cette période d'afflux de clientèle, la réalité est bien moins rutilante : la Librairie Clovis va fermer ses portes dans quelques mois : "Je vais fermer fin décembre, parce que je me suis endetté. Je n'arrive pas à être à temps pour payer la TVA. L'État ne plaisantant pas là-dessus, ils veulent tout de suite leur argent. Si on ne paye pas immédiatement, il y a des intérêts de retard, des amendes, etc. Tout cela cumulé, je n'arrivais plus à suivre."

Les augmentations de prix récentes ont également fait du mal à sa trésorerie : "Pour le matériel que j'ai commandé, oui, il y a eu une hausse de prix, parfois de 20 centimes, parfois de 1 euro, notamment à cause de l'inflation et de la hausse du prix du papier."

La concurrence des grandes enseignes du secteur, comme Filigranes ou Club, a également fait de l'ombre à sa librairie-papeterie. Ces dernières années, la partie papeterie pour la rentrée scolaire a commencé à prendre une place plus importante dans ces magasins. "Avant, ils n'avaient qu'un petit coin pour le matériel scolaire, mais pour y être allé hier, ils ont un espace énorme désormais. Ils répondent à mon avis à un besoin des parents, parce que ce n'est pas évident de trouver du stock pour les livres scolaires."

Du stock qu'Artur Tichoniuk avait, lui, dans son magasin, mais qui lui restait sur les bras à la fin de la période d'achats scolaires : "Je ne pouvais pas tout remettre en rayon, seulement 20 %, donc je me mettais en difficulté." Toutes ces difficultés ont malheureusement eu raison de son commerce, après sept années de bons et loyaux services.

Comme Artur Tichoniuk, de nombreux libraires sont obligés ces dernières années de mettre la clé sous la porte. La crise du Covid, l’inflation actuelle et la concurrence des grandes enseignes et des géants de la distribution comme Amazon étant trop de facteurs insurmontables.