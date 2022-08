Un drapeau ukrainien géant déployé sur la Grand-Place de Bruxelles

Le 24 août 1991, l'Ukraine déclarait son indépendance. En ce jour anniversaire, la Grand-Place s'est parée de jaune et de bleu.

Un drapeau ukrainien de 30 mètres de long a été déployé mercredi, sur la Grand-Place de Bruxelles, à l'occasion de la fête nationale ukrainienne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était présente.

Il y a 31 ans, le 24 août 1991, l'Ukraine déclarait son indépendance de l'ex-Union soviétique. L'événement est traditionnellement célébré par un grand défilé dans le pays.



Mercredi, vers 11h30, la présidente de la Commission, habillée en bleu et jaune, est arrivée sur la Grand-Place aux côtés du bourgmestre Philippe Close et de Natalia Anoshyna, représentante de l'ambassade d'Ukraine en Belgique. Des Ukrainiens présents, en habits traditionnels, ont entonné l'hymne national.



Cette célébration était organisée à l'initiative de la mission ukrainienne auprès de l'Union européenne et de la communauté ukrainienne en Belgique.