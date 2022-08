150 terrains dans les allées du Parc Élisabeth, le tournoi international de pétanque se prépare à Koekelberg : "On attend 1.000 personnes samedi, idem dimanche"

On attend 1.000 personnes samedi, idem dimanche." Dans le parc Élisabeth, Luc De Wilde règle les derniers détails des pistes de pétanque en vue du tournoi international, "La Bruxelloise à pétanque", prévu de ce jeudi au 28 août. Au total, 150 terrains de pétanque se dressent dans les allées du parc situé au-dessus du tunnel Annie Cordy. Des terrains "malheureusement légèrement en pente", mais avec une superbe vue sur la Basilique Nationale du Sacré-Cœur.



Après deux premières journées light ces jeudi et vendredi, le véritable tournoi international débute samedi.

“On fait partie d’un circuit international

(PPF Tour).

On accueille des joueurs de France, Espagne, Hongrie, Hollande, Thaïlande…”,

se réjouit l’organisateur.

La preuve même ce mercredi : l'équipe nationale israélienne est venue de bonne heure tester le terrain et s'entraîner. "Cette compétition est un must. C'est important d'être ici", sourit Yoram Avissar, le coach.



©Bernard Demoulin

“Tout le monde peut jouer”

Qui dit pétanque pense au sud, à la Provence, à la Côte d’Azur… Comment un festival de cette ampleur s’est retrouvé dans le nord-ouest bruxellois ?

"J'ai découvert, comme beaucoup, la pétanque dans les campings, et c'est devenu une passion. J'ai fait des championnats du monde, et je me suis dit : ce n'est pas normal de ne rien avoir à Bruxelles. Alors on a cherché un terrain et on a finalement trouvé le parc Élisabeth", explique le sexagénaire ucclois d'origine, qui voit la pétanque comme le sport populaire par excellence. "Le jeu est facile : il y a peu de règles et tout le monde peut jouer."



©Bernard Demoulin





Pour les amateurs de boules et cochonnets, il sera possible de participer à la compétition “open” ce dimanche, dès 10h. Comptez 7€ de frais d’inscription pour minimum quatre matches… et bien sûr, ne pas oublier son matériel.