Bruxelles relance une vaste campagne de vaccination dès la rentrée, voici les détails

La Commission communautaire commune (Cocom) présente en ce moment sa nouvelle campagne de vaccination à destination de tous les publics bruxellois. L'objectif est bien évidemment d'éviter une nouvelle vague à l'approche de l'automne. En voici les premiers détails.

Au début du mois de septembre, les personnes de 50 ans et plus ainsi que les personnes immunodéprimées, le personnel soignant, les résidents et le personnel des maisons de repos et de soins ainsi que des hôpitaux recevra une invitation pour se faire vacciner. Dans le même temps, une campagne de sensibilisation générale sera lancée sur le territoire régional, "avec possibilité de se faire vacciner pour toute personne de 18 ans et plus", précise la Cocom.

La vaccination des publics invités par courrier démarre, avec rendez-vous, le 12 septembre. Pas la peine de débarquer dans un centre de vaccination sans rendez-vous, donc.

A partir du 1er octobre, tous les Bruxellois majeurs qui le souhaitent pourront se faire vacciner, avec ou sans rendez-vous. La Cocom précise encore que la primovaccination est toujours possible, idem pour la vaccination en premier booster pour les adolescents (12 à 17 ans).

La Cocom rappelle par ailleurs que le délai minimum entre une dernière dose de vaccin et une nouvelle dose est de trois mois.