Camionnette à Bruxelles : 28 ans, originaire de Saint-Josse,... Les premiers détails sur le conducteur

Comme La DH le révélait, un suspect a été identifié et arrêté à Anvers. Selon diverses sources médiatiques, le suspect, Muhammed.G., de nationalité belge et né en Turquie, serait âgé de 28 ans et originaire de Saint-Josse (Bruxelles). Le parquet, de son côté, ne communique pas sur ces éléments. Il ne serait pas connu pour extrémisme par les services de renseignement.

L'OCAM, l'organe de la coordination pour l'analyse de la menace, avait relevé dans l'après-midi, à Bruxelles, le niveau d'alerte terroriste d'un cran. Le niveau était monté à 3 (menace grave, possible et vraisemblable) sur une échelle de 4. Le niveau est désormais repassé à 2.