Des cambrioleurs se promènent avec leur butin dans la rue et se font arrêter

"Deux suspects d'un vol dans une habitation rue de la Tulipe à Ixelles ont été arrêtés dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 août par des inspecteurs de la brigade anti-agressions (BAA)" annonce la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles.

Les deux individus avaient attiré l'attention des inspecteurs "parce qu'ils montraient un intérêt manifeste pour les voitures stationnées dans la rue et qu'ils poussaient les portes d'entrée des habitations. Ils ont finalement réussi à entrer dans l'une des habitations. Cinq minutes plus tard, ils sont sortis avec notamment un four à micro-ondes, un sac de vêtements et une valise."

Les policiers décident de suivre les deux cambrioleurs et de les intercepter place Fernand Cocq.

“L'un des deux suspects a résisté durant son arrestation, tandis que l’autre avait dans sa poche un pistolet jouet qui, selon ses propres dires, appartenait à son fils.”

Les deux individus étaient déjà connus de la police pour des faits similaires. Après audition, ils ont reçu une citation directe et ils devront comparaître devant le tribunal correctionnel.