La commune du nord-ouest bruxellois a conclu un partenariat avec Vetas, et avec l'application "Animal Research".

Deux nouveaux services à Ganshoren: un service d'ambulance vétérinaire 24h sur 24 et une application de géolocalisation pour animaux égarés

Le conseil communal de Ganshoren a voté, à l'unanimité, une convention avec l'ASBL Veterinary Assistance, nommée Vetas. "Nous sommes sollicités de tous côtés par des habitants qui trouvent des animaux en situation de danger, de souffrance ou bien encore pour nous informer d'une dépouille trouvée", explique Sabrina Baraka (MR), échevine du bien-être animal. Le service d'ambulance vétérinaire basée à Zellik s'engage auprès de la commune à répondre à tous les appels 7 jours sur 7, 24h sur 24.

Une convention était déjà d'application avec le refuge Veeweyde. "Cela n'est absolument pas suffisant pour être proactif comme il se doit en matière de bien-être animal ; les horaires de ce refuge étant également trop contraignants et les effectifs policiers en matière de bien-être animal étant de plus trop peu suffisants", estime l'échevine.

Une convention a également été conclue avec l'ASBL "Animal Research", "une application pour smartphone belge dont le but est de signaler et de retrouver tout animal égaré, blessé ou décédé aperçu sur la voie publique, grâce à des photos géolocalisées". Les citoyens ganshorenois bénéficient d'un accès "Premium" à l'application, téléchargeable depuis un smartphone.