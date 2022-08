Il colle une voiture banalisée de police et la double à grande vitesse : le véhicule d'un "rodéo driver" saisi

Un chauffard, accompagné de 3 mineurs, s'est vu retirer son permis pour 15 jours et saisir son véhicule pour conduite dangereuse et de nombreuses infractions au code de la route.

Peu avant minuit ce samedi 27 août, la police a reçu un appel pour conduite dangereuse. Une équipe est envoyée sur place.



Les inspecteurs, dans un véhicule banalisé, retrouve la trace du chauffard sur le plateau du Heysel... Ou c'est plutôt l'inverse. "Au volant d'une Volkswagen Golf, il a collé le véhicule pour les encourager à rouler plus vite que la vitesse autorisée, à savoir 30 km/h. Le conducteur ne s'est pas rendu compte qu'il roulait en fait derrière un véhicule de police."



Après plusieurs tentatives de dépassement, en roulant sur la bande cyclable, il a finalement doublé la voiture de police à grande vitesse. "Ce faisant, il n'a pas freiné pour les piétons qui traversaient, a tourné en faisant crisser les pneus à un rond-point et a failli entrer en collision avec un taxi," explique la zone de police.



"Les inspecteurs ont décidé d'intercepter la voiture. En plus du conducteur, trois mineurs, qui ne portaient pas de ceinture de sécurité, étaient présents dans la voiture. "Le chauffard était négatif au test d'alcoolémie. Son permis de conduire a été retiré pour une période de 15 jours et son véhicule a été saisi administrativement. Il a également été verbalisé pour "conduite dangereuse et de nombreuses infractions au code de la route."