Il montre des photos de son stock de drogue à un policier : 541 pilules d’ecstasy retrouvées

Il déclare spontanément à la police qu'il est bel et bien en possession de stupéfiant.

Le 16 août 2022, un individu est convoqué au commissariat de quartier du centre de Bruxelles (la Proxi Centre) pour le suivi de ses mesures probation.





Lors de l'entretien avec l'inspecteur de quartier "le convoqué a confié au policier des éléments de nature délictuelle." L'agent lui demande alors de lui montrer les photos de son téléphone portable. L'individu s'exécute et dévoile ainsi "plusieurs photos de stupéfiants. L'intéressé a déclaré de façon spontanée qu'il était bel et bien en possession d'une quantité certaine de stupéfiants," explique la zone de police.





Le domicile du suspect est alors perquisitionné avec le renfort de la Brigade canine de la zone de Bruxelles capitale Ixelles et la police y retrouve 52 grammes de cocaïne, 111 grammes d'amphétamines, 541 pilules d'ecstasy, de près de 3 000 pilules de kamagra, de 28 grammes de kétamine ainsi que de 2 360 euros.





Le suspect a été mis à disposition du parquet.