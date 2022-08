Un cadeau d'une valeur de 110 euros : plus de 8 000 kits de rentrée offerts aux élèves bruxellois de primaire

8h30 ce lundi matin. Pour certains, les yeux piquent encore un peu. On accroche les manteaux et retour en classe pour les élèves de l'école primaire Henriette Dachsbeck à deux pas de la place du Sablon.

©DR.

Nadia est un peu intimidée par les caméras. Le Bourgmestre Philippe Close et l'échevine Faouzia Hariche, en charge de l’Instruction publique ont choisi de visiter cette école pour la rentrée. Outre le mobilier, totalement changé pendant les vacances pour le plus grand plaisir du directeur, les écoliers découvrent leurs nouveaux camarades et aussi de gros cartons sur leur bureau. Nadia s’empresse de l'ouvrir et découvre alors les cahiers, classeurs, latte et crayons.

110 euros d’économie

Pour la première fois, ce package de fourniture a été offert par la commune à tous les élèves de primaire inscrits dans les écoles communales. Pas de polémique comme en 2018 : "on n'a pas de plumier rouge cette fois" s'amuse la bourgmestre Philippe Close. La commune avait alors été accusée de faire la promotion du PS.

©DR.

Le kit de cette année vaut 110 euros. La commune n’a pas eu à débourser cette somme pour chaque enfant puisqu’elle achète en gros.

“On a tout eu presque à demi-tarif,”

se réjouit l'échevine.

Pour Mwassiti, la mère de Nadia, ce cadeau est un bon coup de pouce : "il reste le sac, les chaussures et les habits à acheter parce qu'ils sont devenus trop petits alors c'est clair que ça va aider pour le budget. Mais surtout, on sait que l'école est la reproduction d'inégalités. Là au moins; tout le monde a le même matériel sans distinction."

Tout le monde a son prof’

À Bruxelles Ville, Faouzia Hariche assure qu'il ne manque aucun enseignant en maternelle et en primaire. "Il manque juste encore quelques périodes en secondaire, mais les sessions de rattrapage dans les écoles se terminent seulement donc on devrait avoir des candidats bientôt. L'an passé, tout était attribué début octobre. C'est plus difficile de trouver des remplaçants quand il y a des congés maladie en janvier par exemple."



©DR.





D'autres communes ont mis en place ce système de kits rentrée comme celle de Forest ou 2400 enfants ont pu bénéficier d’un de 6 kits de fourniture adapté à leur niveau.