Un concours lancé pour choisir la nouvelle fresque urbaine à la station Rogier : voici les 5 projets proposés

Un concours a été lancé par Bruxelles Mobilité et la STIB lundi pour l'installation d'une nouvelle fresque urbaine. Les riverains et usagers sont désormais invités à choisir leur fresque préférée parmi les présélectionnées, ont annoncé lundi les instigateurs du projet via un communiqué de presse. Les votes se clôturent le 4 septembre et le projet sera réalisé cet automne.

©DR.

Ce projet suit les différentes réalisations de projets artistiques visant à embellir des trémies. On a ainsi pu voir une stylisation de la trémie Reyers, des trémies avenue de la Liberté et avenue de Jette à la station Simonis et des trémies des boulevards du Midi et Jamar entre les stations Lemonnier et Gare du Midi. La STIB, Bruxelles Mobilité et la Ville de Bruxelles ont proposé il y a quelques mois aux artistes de réfléchir à un projet d'embellissement du plafond du double escalator menant à la station Rogier. Cet escalator est situé au carrefour entre le boulevard du Jardin Botanique et la Rue Neuve, devant l'accès au City 2.

Cinq projets ont été retenus sur les 22 candidatures reçues. Ces cinq projets sont soumis au vote du public jusqu'au 4 septembre à minuit.

Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité et des Travaux publics est enthousiaste pour le lancement de ce projet participatif: "Que de superbes projets proposés par ces artistes pour rendre notre ville encore plus belle, vivante et colorée. L'espace public est beaucoup plus qu'un endroit où l'on ne fait que passer, et ces fresques le rendent plus accueillant."

Il est possible de voter en ligne ou auprès des stewards présents sur place le mercredi 30/08 et le jeudi 31/08.