Une conférence sur l'ancien bourgmestre de Schaerbeek Roger Nols : "il faut comprendre l’histoire pour faire en sorte qu’elle ne se répète pas", assure Bernard Clerfayt

La commune de Schaerbeek organise, le 5 septembre prochain, une conférence/débat sur les années de mandats du très controversé bourgmestre Roger Nols. La soirée commencera par la présentation de l'étude universitaire du Brussels Studies Institute "Roger Nols, un bourgmestre (in)déboulonnable?", qui revient sur les quasi 20 années de mandats de l'ancien bourgmestre schaerbeekois, de 1970 à 1989.

"Du mayorat de Roger Nols, la mémoire collective retiendra l'affaire des guichets séparés (1971-1975) ou son arrivée en chameau sur le parvis de l'hôtel communal en 1986)", rappelle Bernard Clerfayt, bourgmestre en fonction en 2017 et à l'initiative de l'étude. "Le travail des professeurs Serge Jaumain et Joost Vaesen nous force à nous rappeler que Roger Nols a effectué quatre mandats successifs à la tête de Schaerbeek, chaque fois avec des scores électoraux plus que significatifs. Il faut comprendre l'histoire pour faire en sorte qu'elle ne se répète pas, c'est que nous tentons de faire avec cette conférence".

La soirée se poursuivra par des échanges avec la salle et la présentation du processus de réflexion proposée par l'actuelle bourgmestre Cécile Jodogne et l'échevine de l'Egalité des Chances Sihame Haddioui. Il sera question de la "représentation des personnalités conflictuelles sur l'espace public et en particulier sur le devenir du buste de Roger Nols présent dans le grand hall du l'hôtel communal".

Un groupe de travail regroupant des représentants des différents groupes politiques, des experts, des citoyens et des associations militantes, sera mis en place à la suite de cette soirée et devrait permettre d’arriver à des propositions concertées qui pourront être proposées au conseil communal à la fin de l’année.

Intéressés ? La conférence/débat a lieu le lundi 5 septembre de 18h30-21h dans la salle des mariages de l'hôtel communal de Schaerbeek, place Colignon. Les places étant limités, il vaut mieux s'inscrire viabourgmestre@1030.be ou par téléphone au 02/244.71.28.