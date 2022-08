Vol à main armée dans un supermarché à Vilvorde : la police mobilise un hélicoptère et les chiens renifleurs

Deux hommes ont commis un vol à main armée dans un supermarché de Vilvorde lundi matin, a indiqué le parquet de Hal -Vilvorde. Les malfrats ont dévalisé un coffre-fort ainsi que les smartphones des vendeurs présents.

Le braquage s'est produit dans une enseigne de la Leuvenstraat à Vilvorde vers 07h30. Les deux voleurs portaient un manteau à capuche et un masque buccal et étaient armés d'un couteau et d'un pistolet. Ils sont entrés dans le magasin et ont menacé les deux vendeurs présents. Ceux-ci ont été contraints de leur remettre le contenu du coffre-fort c'est-à-dire 2.600 euros ainsi que leurs smartphones. Les voleurs ont pris la fuite à pied après leurs exactions.

La police a lancé une vaste opération de recherche avec des chiens renifleurs ainsi qu'un de leurs hélicoptères mais cette recherche s'est avérée infructueuse.