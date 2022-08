Food, bijoux, déco, ateliers : le Brussels Artisan Market est de retour

"Proposer des produits qualitatifs et durables" : c'est la devise ce qui réunira cette quarantaine d'entrepreneurs pendant trois samedis. Les 10 septembre, 8 octobre et 19 novembre, l'artisanat bruxellois vous donne rendez-vous de 12 h à 18h30 à la Halle Be-Here pour le Brussels Artisan Market (BAM). Les organisateurs annoncent déjà la présence de spécialistes des bijoux, du tissue, de la cosmétique ou encore de l'illustration. Côté restauration, le BAM accueillera aussi des adresses bruxelloises avec notamment la présence de la brasserie de la Source.



Des activités seront prévues pour les enfants avec un château gonflable et un parcours de vélo.