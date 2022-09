Publicité lumineuse, éclairage public, température ambiante: voici les pistes bruxelloises pour réduire la facture énergétique

Le gouvernement bruxellois s'est accordé sur une série de mesures destinées à soutenir la facture énergétique galopante des Bruxellois. Pas de gros chèque sur la table, Bruxelles n'est pas riche... Mais un travail sur la sobriété énergétique, publique comme privée ; sur la communication au grand public et sur la garantie de fourniture en gaz et électricité.

Le gouvernement bruxellois s'est accordé sur une série de mesures destinées à soutenir la facture énergétique galopante des Bruxellois. Pas de gros chèque sur la table, Bruxelles n'est pas riche... Mais un travail sur la sobriété énergétique, publique comme privée ; sur la communication au grand public et sur la garantie de fourniture en gaz et électricité. En clair, il faudra payer ses factures qu'elles qu'en soient les montants.

Néanmoins, le gouvernement bruxellois a déjà activé plusieurs outils, à destination essentiellement des ménages les plus en difficulté financière. Dont 20 millions d'euros aux CPAS ou l'automatisation et l'élargissement du statut de client protégé.

Pour le reste, le Brugov réfléchit à différentes mesures impliquant le secteur privé comme l'extinction des enseignes lumineuses une heure après la fermeture des établissements, la fermeture obligatoire des meubles réfrigérés dans les surfaces commerciales dès 2023, un moratoire sur l’installation d’écrans lumineux à vocation commerciale situés dans l’espace public et les stations de transports en commun, ainsi que, après analyse d’impact, retrait progressif des écrans existants, l'interdiction de l’utilisation de chaufferettes dans l’espace public, l'interdiction des portes ouvertes des commerces chauffés ou climatisés, la limitation des plages horaires des publicités lumineuses existantes de 1h à 6h du matin.

Il s'agit-là de pistes de réflexion. Les acteurs concernés et les pouvoirs publics se rencontreront pour baliser, préciser ces pistes.

Les bâtiments publics feront eux aussi un effort. Ainsi, les limites supérieures de chauffage des locaux publics occupés seront fixées à 19°C, et les limites inférieures de refroidissement à 27°C. En période d'inoccupation, la température de consigne du chauffage doit être abaissée d'au moins 2°C, en cas d'inoccupation quotidienne nocturne, fixée au maximum à 15°C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à 24 heures et inférieure à 48 heures et fixée au maximum à 8°C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à 48 heures.

L'éclairage des bâtiments publics sera quant à lui limités, notamment en assurant l’extinction de l’éclairage intérieur et extérieur des bâtiments publics en dehors des période d’occupation et systématiquement à partir de 22h. Tandis que l'éclairage des monuments, de l’éclairage extérieur des bâtiments administratifs publics et de l’éclairage saisonnier à caractère décoratif présent sur la voie publique sera éteint de 1h à 6h du matin. Le gouvernement bruxellois sensibilisera également l'Union européenne à une plus grande sobriété énergétique dans l'utilisation de ses nombreux bâtiments.

L'éclairage public sera lui aussi mis sur pause. Le gouvernement bruxellois demande à Sibelga pour l’éclairage des voiries communales, à Bruxelles Mobilité pour l’éclairage des voiries régionales et à Bruxelles Environnement pour l’éclairage des parcs dont l’organisme a la charge de faire des propositions concertées avec les bourgmestres afin de réduire l'éclairage public. Tout en veillant à maintenir la sécurité et l'ordre public.