50% de Belges à l’Atomium, dont 48% de Bruxellois: un meilleur été qu’en 2019

"C’est un été comme on n’en avait plus vu depuis 2019 pour l’Atomium". C’est ainsi que les équipes de ce "symbole de la Belgique et de la capitale" se félicitent du retour des touristes dans ses boules à l’été 2022.

En effet, "420.000 personnes ont d’ores et déjà visité l’Atomium en 2022, dont 162.000 uniquement sur les mois de juillet et août". Selon l’institution, cette fréquentation "représente une augmentation de 110% par rapport à l’été précédent". Qui subissait encore forcément les séquelles du Covid. "Symboliquement, ce chiffre est important et donne un signal très positif car il est même légèrement au-dessus de l’été record de 2019". Cette année-là, 158.000 visiteurs avaient grimpé dans le surréaliste bâtiment en juillet-août.

L’Atomium se montre également satisfaite du retour du public étranger, "en particulier venu de France ou d’Allemagne mais aussi d’Espagne ou encore des Pays-Bas, ce qui est une nouveauté encourageante". Le public belge représente 50% des visiteurs de l’Atomium. Parmi lesquels les Bruxellois comptent pour 48%.

Outre l’app "AtomiumPlay" téléchargée 15.000 fois cet été, on se réjouit aussi du succès de l'installation sons et lumières "Symbol", ouverte jusque fin 2022.