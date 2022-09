ArtContest met en lumière 10 jeunes artistes belges à Bruxelles

ArtContest a vu le jour en 2005 dans le but de donner un coup de projecteur à de jeunes artistes belges ou qui résident en Belgique.

Dix jeunes artistes contemporains seront mis en lumière lors de la 18e édition du concours ArtContest, du 2 au 23 septembre à l'espace Vanderborght à Bruxelles. L'occasion pour ces talents de promouvoir leur travail et de rencontrer des professionnels du monde de l'art.

ArtContest a vu le jour en 2005 dans le but de donner un coup de projecteur à de jeunes artistes belges ou qui résident en Belgique. Le concours veut contribuer à leur développement et les encourager à réfléchir à leurs méthodes de travail et à leur position dans la société contemporaine. Les œuvres des précédents lauréats font désormais partie des collections d'institutions telles que la Banque nationale de Belgique.

Les dix artistes ont été sélectionnés parmi 180 candidates et candidats. Il s'agit de Aymeric Tarrade, Joao Basto, Hadrien Bruaux, Wim De Pauw, Tom Hallet, Melissa Medan, Lucian Moriyama, Sliaupa Paulius, Zena Van den Block et Emma Verhulst

La sélection comprend des dessins au crayon, des sculptures, des projections, des peintures, ainsi que des supports mixtes de photographies, des imprimés publicitaires et même des puzzles.

Cette année, ArtContest s'est associé au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, qui décernera l'un des prix et présente sa propre exposition au 2e étage du centre Vanderborght, "L'anticipation d'un futur".