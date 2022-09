Uckel’Air revient au parc de Wolvendael en version longue

Le festival Uckel'Air s'installe ce vendredi au parc de Wolvendael à Uccle. L'événement qui se veut "à la fois urbain et en pleine nature," sera lancé à 18h00à la guinguette Woodpecker du parc. Au programme de cette édition XXL (trois jours au lieu d'un seul) : apéro musical avec DJset (T-kila & Sax, Maya Cox…) , démonstrations de sports, initiation au cirque ou encore des concerts live avec Eddy Ape, Peet, Frenetik… La programmation complète est à retrouver sur le site web de l'événement. Il sera aussi possible de se restaurer sur place.



Les festivités se clôtureront avec la brocante des enfants le dimanche 4 septembre à partir de 09h00. Les enfants, accompagnés de leurs parents, y vendront leurs jouets, jeux vidéo, livres et vêtements. Les inscriptions sont bouclées, mais si vous voulez tout de même votre emplacement, vous pouvez vous présenter le jour même. Il faudra toutefois débourser 25 euros.