Good Move, Good News : Les P+R gratuits et les abonnements Cycloparking réduits de 75 %

Dès ce lundi 5 septembre 2022, les abonnements Cycloparking seront réduits de 75% tandis que les abonnements aux P+R (parkings à proximité de gares) seront entièrement gratuits pour les automobilistes navetteurs. Une annonce faite par l’agence bruxelloise du stationnement : parking.brussels.

Ces changements s’inscrivent dans le cadre du nouveau plan Climat Air Énergie adopté par le gouvernement en mai dernier. Une accélération dans la mise en œuvre du plan Good Move.

« Bruxelles est, plus que jamais, la capitale de tous les Belges et nous voulons qu’elle soit encore plus attractive pour nos visiteurs et nos navetteurs, peu importe la Région d’où ils viennent et le mode de transport qu'ils empruntent. Depuis ce matin, tous les P+R de notre Région attendent donc gratuitement tous ceux et celles qui veulent rejoindre notre ville en transports en commun. Ce sera aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir les services de notre STIB qui n'ont de cesse de s'améliorer. » explique Elke Van den Brandt (Groen), Ministre bruxelloise de la Mobilité

Les abonnements à un parking vélo sécurisé proposé par Cycloparking passerons donc de 60 € à 15 € par an, ainsi que ceux pour vélo cargo qui passerons de 120 € à 30 €.

Les abonnements pour le stationnement automobile des navetteurs en P+R passera tout simplement de 60 € annuellement à 0 € ! Les visiteurs d’un jour pourront également profiter du parking gratuit sur présentation d’un titre de transport à la caisse de paiement du parking.

Les autres tarifs restent inchangés. Les personnes ayant souscrit à un abonnement entre l’annonce et la mise en vigueur des nouveaux tarifs pourrons se faire rembourser.