Une journée bien remplie pour la brigade anti-agressions de la zone de police de Bruxelles

Ce mercredi 30 août était une journée bien remplie pour la brigade anti-agressions de la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles : elle a résolu un vol de voiture, arrêté le voleur d’un collier et résolu un vol dans un camion.

Un peu après 14 heures, une équipe de la brigade, de patrouille dans la rue du Tabellion à Ixelles, a observé une personne au comportement suspect. Ce dernier montrait un intérêt certain pour les voitures stationnées dans la rue et dès lors, la patrouille a décidé de le suivre. Un peu plus tard, les inspecteurs ont été témoins d'un possible vol dans une camionnette non verrouillée. Lorsque le suspect est sorti du véhicule, il a été arrêté. Il était en possession d’outils volés qui ont été restitués au propriétaire de la camionnette. Le suspect a été auditionné. Il est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

En fin d'après-midi, les inspecteurs de la brigade ont assisté à une tentative de vol d’un collier sur la place du Jeu de Balle. Ils ont vu le suspect s’approcher de la victime par derrière. Cette dernière a senti le suspect tirer sur son collier et s'est retournée pour le repousser. Les inspecteurs sont intervenus et ont arrêté le suspect. Le collier est resté intact. Le suspect, en séjour illégal, a été relaxé après audition.

Tôt dans la matinée de jeudi, la brigade anti-agressions a encore résolu un vol dans un camion au quai au Bois à Brûler. Un peu plus loin, une personne a été contrôlée ; elle était en possession de 4 caisses de biscuits de la marque Jules Destrooper et d'un tournevis. Il s'est vite avéré que le particulier, en séjour illégal, avait volé les biscuits dans un camion en train d'être déchargé sur le quai au Bois à Brûler. L'homme a été relaxé après audition et les biscuits ont été restitués à leur propriétaire.