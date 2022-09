Chouchous, favoritisme, ambiance délétère : deux ans après un rapport inquiétant, la situation a peu évolué chez les gardiens de la paix forestois

Il y a deux ans, Mensura (prévention et de protection au Travail) produisait un rapport sur le fonctionnement du service Prévention (gardien de la paix et éducateur) de la commune de Forest. Malgré de nombreuses recommandations, l'ambiance ne semble pas s’être améliorée et des témoignages de violences verbales, physiques parfois, de propos racistes et misogynes et d'ingérence politique nous sont parvenus. Le service, présenté comme devant “améliorer la convivialité et la sécurité sur le territoire de la commune par la lutte contre le sentiment d’insécurité des Forestois,” semble ne pas réussir à s’occuper de lui-même. Les faits que nous venons de lister ont été vécus et/ou observés ou entendus par plusieurs sources membres ou proches du service qui préfèrent rester anonymes.

Communautarisme : les clans chez les gardiens

Même parmi les autres communes bruxelloises, le service prévention de Forêt fait référence par sa mauvaise gestion : "on sait que là-bas, c'est le bazar".

©DR.





Plusieurs sources nous racontent la concurrence entre les "chouchous'' de l'échevine en charge de la Prévention Fatima-Zohra El Omari (PS). "Il y a clairement des clans, des favoris qui peuvent se permettre de prendre plusieurs heures de pause à leur domicile par exemple", indique une source."Les horaires appliqués ne sont pas les horaires officiels et le respect de ces mauvais horaires est souvent boiteux", affirme une autre.

Certains y voient également des racines communautaires : "il y a des propos racistes et il suffit de regarder les équipes pour voir que les communautés ne se mélangent pas." Mensura avait d'ailleurs insisté sur l'importance de mixer les cultures et, surtout, sur l'importance de l'égalité de traitement des agents.

D'autres comprennent: "quand on se fait traiter de bicot toute sa vie, c'est normal que l'on se sert les coudes avec sa communauté. Mais pour ceux qui en sont exclus cela peut être un vrai enfer. Certains arrivent à travailler ensemble, il ne faut pas absolument généraliser, mais pour beaucoup, c'est compliquer." La nomination récente de deux coordinateurs de terrain, de communauté différente, étaient un bon signal salué par beaucoup, mais "un racisme lattant" persiste en lame de fond.

Une hiérarchie court-circuitée.

"Quand la hiérarchie saute sans cesse, c'est impossible d'avoir un service efficace. En 15 ans on a eu 10 fonctionnaires de Prévention différents Certains étaient sûrement incompétents, mais pas tous. Ceux qui partent le font suite à des pressions ou à des différents notamment avec le politique." Certains y voient l'ingérence de l'échevine en charge de la Prévention :"elle outrepasse ses compétences, boycotte la hiérarchie et favorise certains plutôt que d'autres pour des raison électoralistes." "Les phases de recrutement qui désignent un lauréat pour un poste sont finalement annulées sans plus d'explications."Mensura avait déjà ciblé l'importance de rappeler le fonctionnement entre l'administration et le politique et la nécessité de mettre en place une médiation entre ses deux corps. Ces derniers mois, une refonte de la hiérarchie a bien été opérée

Outre les faits reprochés, parfois graves, c'est principalement l'omerta qui règne et pèse sur le personnel : plusieurs personnes contactées ont refusé de témoigner "par peur pour moi et pour mon poste." Une ambiance délétère déjà pointée du doigt par Mensura en 2020. "Et, même quand des comportement sont signalés, il y a soit une sanction disproportionnée soit aucune sanction. C'est une iniquité flagrante de traitement."

La secrétaire communale en charge des agents, explique ne pas avoir vu d'amélioration depuis le rapport Mensura, mais bien depuis l'arrivée d'un nouveau fonctionnaire de prévention. "Il tente de recadrer les choses et ça ne plaît pas forcément. Il bouscule un peu tout le monde pour que le travail soit enfin fait, et ça ne plaît pas à tout le monde. On ne règle pas une situation de 10 ou 15 d'absence de règles en 6 mois. Moi, je n'ai reçu aucune plainte."

L'échevine, pour sa part, reconnaît que tout n'est pas parfait, mais elle réfute totalement les accusations de favoritisme ou d'ingérence. "Je vois le fonctionnaire une fois par semaine pour faire le point, c'est tout. Je n'ai pas de chouchous. Si de tels propos et ressentis existent, c'est bien qu'il y a toujours des tensions. J'encourage les agents à faire remonter tout problème à la hiérarchie. Une porte est toujours ouverte."Tous les agents que nous avons consultés ne sont pas défaitistes : certains notent l'amélioration soulignée par la secrétaire communale.