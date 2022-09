Une première à Woluwe-Saint-Pierre : la « slow fashion » s’installe à deux pas de la Place des Maïeurs

Afin de permettre à des entrepreneurs et entrepreneuses en herbe de tester leur concept à moindre coût et risque, la commune a décidé de libérer une cellule commerciale pour faire place à deux commerces innovants et éphémères. Ce projet s’inscrit dans l’initiative d’Auberge Espagnole, l’incubateur commercial de hub.brussels, l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise. Le projet est mené avec le service Vie économique de la commune.

Antoine Bertrand, échevin de la Vie Economique à Woluwe-Saint-Pierre déclare : « Je suis fier d’avoir réussi à attirer cette initiative régionale d’incubateur commercial à Woluwe1150. D’une part, le projet encourage l’innovation commerciale, puisque dans le contexte économique actuel, on sait qu’il n’est pas toujours simple de se lancer. D’autre part, le concept de mode durable choisi rencontre l’aspiration des citoyen.ne.s qui ont compris que l’habillement est un levier d’action puissant pour diminuer son empreinte carbone et… sociale ! »

Ainsi, l'espace situé rue Louis Thys 4-6 accueillera du 03/09 jusqu'au 28/11 « Aesthete », une boutique de vêtements durables pour enfants et adultes. Une marque de mode consciente qui crée des designs individuels puis fabrique chaque pièce à Bruxelles.

Ensuite, du 28/11 au 27/02, c'est le Sycomore Vintage qui prendra le relais, en proposant des vêtements et accessoires de seconde main, minutieusement sélectionnés.

Ouvert depuis le 3 septembre, L’inauguration festive aura, elle, lieu le 22 septembre.