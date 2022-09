A cause de la sécheresse, un feu de broussailles se déclenche place Pouchkine, en plein Laeken

Un feu de broussailles a été éteint par les pompiers bruxellois ce matin sur la place Pouchkine, qui fait le lien entre boulevard Émile Bockstael et la rue Charles Demeer. La scène insolite a été immortalisée par le député agora.brussels Pepijn Kennis

"Je me rendais au travail quand je suis tombé sur l'incendie", commente le député. "Sur place, des ouvriers de la Ville de Bruxelles ne savaient pas trop quoi faire. De nombreux jeunes sont arrivés avec des bouteilles d'eau et des sauts pour tenter d'éteindre le feu mais cela n'a pas fonctionné. Nous avons alors tenté d'isoler le feu pour éviter qu'il ne s'étende aux autres parterres."

©DR

L'origine de ce feu est forcément liée à la sécheresse. "Les herbes sont très sèches et hautes." Contactés, les pompiers sont rapidement intervenus et ont éteint l'incendie. "On ne sait pas ce qui a déclenché l'incendie. Ça peut être un mégot de cigarette mais aussi un tesson de verre ou une bouteille d'eau en plastique." Avec le soleil, cela crée un effet loupe. Si l'herbe est sèche, elle peut s'embraser rapidement.

Le porte-parole des pompiers bruxellois recommande d’ailleurs de ne jamais laisser une bouteille d’eau non vide dans sa voiture par plein soleil.

Ce nouveau feu de broussailles fait écho à celui, bien plus important, survenu le long de la chaussée de Haecht à Haren vendredi dernier. 8 000 mètres carrés de broussailles étaient parties en fumée.