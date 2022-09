Environ 60.000 visiteurs au Week-end de la bière à Bruxelles

Quelque 60.000 personnes ont pris part au Week-end de la Bière belge qui se clôturait dimanche soir. Trois jours durant, une cinquantaine de brasseries ont proposé en dégustation un demi-millier de bières différentes.

Après deux éditions annulées en raison de la crise sanitaire, les brasseurs étaient contents de reprendre leur bain de foule annuel sur la Grand-Place de Bruxelles. "Le sentiment est positif. Ce Week-end, c'est la vitrine de notre savoir-faire et de la diversité de la culture de la bière. Les exposants ont aussi pu faire découvrir leurs nouvelles bières", explique Krishan Maudgal, directeur de l'ASBL Brasseurs belges.

Par le passé, l'événement a déjà attiré plus de monde, mais les organisateurs étaient satisfaits de cette édition "du retour". "A certains moments, les visiteurs ne pouvaient plus circuler tellement il y avait de monde et c'est que nous voulons éviter", ajoute M. Maudgal. Si l'affluence était légèrement moindre, "les gens qui étaient là étaient intéressés et il n'y a plus de public qui vient boire pour boire".

Les visiteurs étrangers étaient également au rendez-vous avec cependant un contingent de touristes asiatiques nettement moins important que lors des années passées.

Le Week-end avait été inauguré vendredi après-midi en présence du Premier ministre Alexander De Croo, du ministre des Indépendants, David Clarinval et de Vincent Van Peteghem, en charge des Finances. Les Brasseurs avaient pris le temps de remercier le gouvernement pour son soutien accordé au secteur et à celui de l'horeca durant la crise. Ils ont également demandé à être consultés sur l'élaboration du nouveau plan interfédéral de lutte contre l'abus d'alcool, espérant que la version finale de ce document ne soit pas trop sévère à leur égard.