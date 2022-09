L'auditeur du Conseil d'État jugerait le plan de stationnement à Schaerbeek illégal

Un dossier en cours, mais qui tend sur sa fin. Depuis 2019, la commune de Schaerbeek a modifié son règlement de stationnement, rendant toute la commune payante de 9h à 21h du lundi au samedi. Une mesure qui n'a pas plus aux citoyens puisqu'une pétition de plus de 7 000 signatures et deux plaintes au Conseil d'État ont été enregistrées. Aujourd'hui, la balance pencherait vers les citoyens puisque l'auditeur jugerait le plan illégal peut-on lire ce matin chez nos confrères de SudInfo.

« Le collège ne peut pas modifier un plan existant sans faire une enquête au préalable, interroger les habitants et le présenter au conseil communal. Plutôt que de lancer une procédure publique de modification du plan de 2016, le collège s'est précipité sur une solution de facilité », avance le conseiller communal George Verzin (MR/Citoyens) dans les pages de la Capitale.

Un vice de procédure qui pourrait coûter cher à la commune puisque la conséquence pourrait être un remboursement des amendes à chaque citoyen qui prouve avoir été verbalisé sur base d'un règlement annulé.

Si la fin du dossier se profile, le plan de stationnement risque de faire encore couler beaucoup d'encre.