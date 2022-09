Une course de relais en chaise roulante "pour créer du lien entre patients et soignants"

L'hôpital universitaire de Bruxelles organise sa 4e course "Four hours, four wheels"

Des équipes de 7 à 10 personnes s'affronteront le 8 septembre lors d'une course en fauteul roulant. Patients, anciens patients et soignants du Centre de traumatologie et de réadaptation de l'Hôpital universitaire de Bruxelles, s'unissent pour une après-midi de relais en chaise roulante.



Briser la barrière entre les patients et les soignants



"En-dehors de l'aspect sportif, la préparation de l'événement, des banderoles, etc. permet de créer plus de liens entre les patients et les membres du personnel", assurent les organisateurs de l'événement.



La course aura lieu le 8 septembre au centre de Traumatologie situé au 4 place Van Gehuchten. Le coup d'envoi sera donné à 12h30. Le centre précise que les fonds récoltés seront utilisés pour l'acquisition de matériel destiné à l'organisation de futurs événements pour les patients.